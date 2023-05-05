آلاء نصار: أول مشهد درامي في حياتي كان أمام خالد النبوي‏

تحدثت الفنانة آلاء نصار، إحدى أبطال مسلسل رسالة الإمام، عن شخصية «زاهية» التي جسدتها ‏في مسلسل رسالة الإمام، قائلة إنها عندما علمت بتفاصيل الشخصية شعرت ‏بالخوف وثقل الموضوع، إذ إن ذلك الدور مسؤولية كبيرة كون هذه الشخصية ‏تاريخية وليست من وحي الدراما لذلك كان يجب عليها التركيز من أجل تقديم هذه ‏الشخصية كما هي أو التقرب منها قدر الإمكان.

أداء الشخصية باللغة العربية

وأضافت نصار خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على ‏القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ‏، أنّ أداء الدور باللغة العربية كان سهلا إلى حد ما، إذ إنها خريجة شريعة وقانون ‏بالأزهر، وهذا ما يسر عليها الأمر، مشيرة إلى أنه كان معهم مدقق لغوي بذل ‏مجهودا كبيرا من أجل أداء الدور بشكل صحيح تماما، مؤكدة على أن دراستها ‏ساعدتها في هذا الدور.

العمل مع الفنان خالد النبوي

وتابعت إحدى أبطال مسلسل رسالة الإمام، أن الفنان خالد النبوي كان يساعد كل ‏العاملين في «اللوكيشن» من أصغر الشخصيات لأكبرهم، مشيرة إلى أن أغلب ‏مشاهدها كانت مع النبوي: «أول مشهد صورته كان معه، وكان هذا الأمر لطيف ‏ولكنه مخيف، لأنني كنت أريج إخراج أحسن ‏ما لدي كون أول مشهد درامي أقوم به في حياتي أمام الفنان خالد النبوي».‏