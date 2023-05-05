آلاء نصار: أول مشهد درامي في حياتي كان أمام خالد النبوي
كتب:
شريف سليمان
12:28 م | الجمعة 05 مايو 2023
الفنانة آلاء نصار
تحدثت الفنانة آلاء نصار، إحدى أبطال مسلسل رسالة الإمام، عن شخصية «زاهية» التي جسدتها في مسلسل رسالة الإمام، قائلة إنها عندما علمت بتفاصيل الشخصية شعرت بالخوف وثقل الموضوع، إذ إن ذلك الدور مسؤولية كبيرة كون هذه الشخصية تاريخية وليست من وحي الدراما لذلك كان يجب عليها التركيز من أجل تقديم هذه الشخصية كما هي أو التقرب منها قدر الإمكان.
أداء الشخصية باللغة العربية
وأضافت نصار خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ، أنّ أداء الدور باللغة العربية كان سهلا إلى حد ما، إذ إنها خريجة شريعة وقانون بالأزهر، وهذا ما يسر عليها الأمر، مشيرة إلى أنه كان معهم مدقق لغوي بذل مجهودا كبيرا من أجل أداء الدور بشكل صحيح تماما، مؤكدة على أن دراستها ساعدتها في هذا الدور.
العمل مع الفنان خالد النبوي
وتابعت إحدى أبطال مسلسل رسالة الإمام، أن الفنان خالد النبوي كان يساعد كل العاملين في «اللوكيشن» من أصغر الشخصيات لأكبرهم، مشيرة إلى أن أغلب مشاهدها كانت مع النبوي: «أول مشهد صورته كان معه، وكان هذا الأمر لطيف ولكنه مخيف، لأنني كنت أريج إخراج أحسن ما لدي كون أول مشهد درامي أقوم به في حياتي أمام الفنان خالد النبوي».