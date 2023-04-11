نضال الشافعي: خالد النبوي عبقري.. وأداؤه في رسالة الإمام درس تمثيلي رائع

قال الفنان نضال الشافعي، إنّ استعدادات المشاركة في مسلسل رسالة الإمام، تضمّنت الكثير من الجهود للإلمام باللغة بصورة سليمة وركوب الخيل واستخدام السيوف والرماح، كاشفًا عن أنّ التصوير استغرق عدة أشهر قبل قدوم شهر رمضان المبارك، ووقت طويل بالتجهيزات قبل التصوير.

جلسات لتعلم استخدام الرماح والسيوف

وأضاف الشافعي في مداخلة هاتفية على راديو «ميجا اف إم»، أنّه إضافة إلى التمثيل فالمسلسل يتطلب حركة بدنية كبيرة، لافتًا إلى أنّ جلسات تعلم استخدام السيوف والرماح تضمنت كيفية التعامل بها خلال ركوب الأحصنة ودونها، متابعًا: «كان فاضلي سنة وأروح أحارب أبو لهب».

وتابع الفنان نضال الشافعي، أنّ مراحل الاستعداد لمسلسل رسالة الإمام مختلفة سواء على مستوى العقل أو الوعي أو التفاصيل أو من الناحية البدنية، أما على مستوى التمثيل فكان هناك جهد كبير خاصة وأنّ العمل يضم كبار الفنانين في الوطن العربي.

نضال الشافعي: خالد النبوي عبقري تمثيل وأدائه برسائل الإمام يدرس

وأكمل الشافعي: «رسائل الإمام يضم غيلان الوطن العربي بالتمثيل، أنا كان ليه الشرف أشتغل مع عبقري التمثيل خالد النبوي قبل مسلسل رسائل الإمام، في فيلم الديلر، منذ عدة سنوات بمشاركة النجم الكبير أحمد السقا، ودي تاني مرة أشترك مع النجم الكبير خالد النبوي».

وأشار إلى أنّ خالد النبوي يقدم من خلال مسلسل رسالة الإمام درس في التمثيل السهل الممتنع، بعبقرية أداء الإمام كبيرة جدًا، لافتًا إلى أنّ النجم خالد النبوي له محطات مؤثرة بمهنة التمثيل، بأعمال هامة مثل واحة الغروب وحديث الصباح والمساء وممالك النار ورسائل الإمام وغيرها.