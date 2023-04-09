مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18.. خالد النبوي يدون علمه بالحبر على الورق

شهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18، بطولة الفنان خالد النبوي الذي يجسد دور الإمام الشافعي، تجربته في تدوين العلوم بواسطة الورق والحبر، حتى يضمن بقاءها لفترة أطول، وذلك ضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18

وبدأت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18، بذهاب الإمام الشافعي إلى «حُسن» التي تجسد دورها أروى جودة، لتقديم واجب العزاء لها في زوجها «حبيب»، إذ قال لها الشافعي بيتا من أشعاره: «إِنّي أُعَزّيكَ لا أَنّي عَلى طَمَعٍ مِنَ الخُلودِ وَلَكِن سُنَّةُ الدينِ، فَما المُعَزّى بِباقٍ بَعدَ صاحِبِهِ وَلا المُعَزّي وَإِن عاشا إِلى حينِ».

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 18.. حسن تعطي الحبر والأوراق للشافعي

وتضمنت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 18، إعطاء «حُسن» الحبر والأوراق التي طلبها الإمام الشافعي من أجل تجربة في تدوين العلوم؛ لإبقائها لوقت أطول حتى تنتفع بها الأجيال المقبلة.

مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.