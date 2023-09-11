عبدالحليم حافظ بطل أغاني نجوم الأوبرا على المسرح الكبير الخميس المقبل

مجموعة مختارة مع أعمال العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، يتغنى بها نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، خلال الأمسية المقامة في الساعة 8.30 مساء الخميس المقبل على المسرح الكبير منها «حاجة غريبة، لحن الوفاء، يا مالكاً قلبي، جانا الهوى، أي دمعة حزن» وغيرها، وهي من أداء محمد الطوخي، أحمد عفت، حسام حسن، محمد حسن، سمية وجدى ونهى حافظ.

عبدالحليم حافظ أحد رموز الغناء العربي وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبدالحليم على شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية عام 1929، قدم أولى أغانيه «صافيني مرة» التي لحنها محمد الموجي.

قصيدة لقاء لـ صلاح عبدالصبور

وقصيدة «لقاء» كلمات صلاح عبدالصبور وألحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحًا ساحقًا ولقب بـ«العندليب الأسمر»، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين، توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً إرثاً فنياً ضخماً ما زال يثري الساحة الغنائية في مصر والوطن العربي.