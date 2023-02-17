المتسابقة مادونا مجدي تشعل مسرح «الدوم» بأغنية «تخونوه» لـ عبدالحليم حافظ

شاركت المتسابقة مادونا مجدي، من محافظة القاهرة، بفقرة غنائية مميزة، أمام لجنة التحكيم لبرنامج «الدوم»، الذي انطلقت الحلقة 12 من موسمه الثاني، اليوم الجمعة، على قناة «dmc»، بأغنية «تخونوه» لـ عبدالحليم حافظ.

وقال حميد الشاعري: «عاجباني جدا بس اختارتي طبقة عالية أوي، كنتي قللي التون عشان تقولي كل إمكانياتك لكن رائع».

آراء لجنة التحكيم

وأوضح أمير طعيمة: «خامة صوتك هتساعدك كتير في المستقبل، والخامة دي بيطلع منها حاجات حلوة في الأغاني الكلاسيك».

وقالت أنوشكا: «عندك أداء جميل وخامة صوت حلو، وساعات الحاجات الزيادة بتبوظ حلاوة الأداء، بس أدائك كان حلو».

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب بجميع محافظات مصر في مجالات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.