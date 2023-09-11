عاجل.. صفقة تقلب الموازين في ليفربول وتقرب رحيل كلوب وصلاح

في ثوانٍ تنقلب الموازين داخل ليفربول، ويصبح المستحيل ممكنًا، بعدما انهالت العروض على الأعمدة الأساسية للريدز، خلال الأشهر القليلة الماضية، فبعد انتهاء أزمة رحيل محمد صلاح التي كانت حديث العالم، بات العنصر الأهم داخل الفريق الإنجليزي مهددًا بالتخلي عن مشروعه داخل قلعة «أنفيلد».

كلوب يقترب من إنهاء رحلته مع ليفربول

يورجن كلوب مدرب ليفربول والمحرك الأساسي للفريق، والعنصر الأهم في مشروع الريدز، بات على مشارف الرحيل، بعدما حصل على العرض الذي يتمناه وينتظره منذ سنوات، في ظل دخوله دائرة اهتمام الاتحاد الألماني، الذي يسعى لمنحه فرصة تدريب منتخب بلاده.

الاتحاد الألماني يتمسك بالحصول على جهود يورجن كلوب، بعد انتهاء رحلة هانز فليك مع المانشافت، بسبب النتائج المتواضعة للمنتخب تحت قيادته، لذلك قرر منحه الفرصة لقيادة المنتخب، تحت أي شروط يضعها مدرب الريدز، حتى حال رغبته في تدريب المنتخب وليفربول في آن واحد، العرض الذي قد يبدو مغريًا لأي مدرب، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

رحيل مرتقب ليورجن كلوب

عرض الاتحاد الألماني مغرِ لأي مدرب سوى يورجن كلوب، الذي دائمًا يتحدث عن اهتمامه واحترامه لوقته خارج الملعب وحياته مع عائلته، لذلك يستهدف أي وقت فراغ ليقضيه مع أسرته، إلى جانب رغبته الدائمة في إنهاء رحلته الطويلة مع الضغوطات والتحديات المستمرة المتتابعة، لذلك عرض ألمانيا سيشكل عبئًا بالنسبة له، لكن مع رغبته في تدريب منتخب ألمانيا قبل الاعتزال، قد يختار الرحيل عن الريدز لتحقيق حلمه.

رحيل يورجن كلوب المزعم، سيقلب الموازين بالتأكيد داخل ليفربول وعلى جميع الأصعدة، خاصة أنه المدرب الألماني يعد العنصر الأكثر تمسكًا ببقاء محمد صلاح، ما ظهر جليًا في تصريحاته وردود أفعاله على محاولات اتحاد جدة لضمه، ما يعني أن رحيله سيفتح الباب أمام خروج الفرعون المصري.

إدارة ليفربول تبحث دائمًا عن كسب الأموال، ما قد يدفعها للتخلي عن محمد صلاح للحصول على قيمة مادية كبيرة، تنعش خزينة النادي وتمكنها من التعاقد مع صفقات بديلة ومدرب لخلافة يورجن كلوب.

على مدار السنوات السبع الماضية، باعتباره صاحب الفضل في تكوين الجيل الذهبي الذي قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، بعد 30 عامًا من الغياب ومنذ ذلك الحين لن يغيب عن منصات التتويج بالبطولات، باستثناء العام المنقضي الذي كان الأسوأ في مسيرته مع الفريق.