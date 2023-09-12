ما حكم رد السلام أثناء قراءة القرآن؟.. «الإفتاء» تجيب

يحرص كثير من الناس على تبادل السلام فيما بينهم، وذلك من خلال إلقاء تحية السلام في كل وقت وآن، لكن أحيانًا يكون هناك من يتلو القرآن، ويسمع التحية فيقطع القراءة ويردها، ويتساءل البعض عن حكم رد السلام في أثناء تلاوة القرآن.

ما حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن؟

وتجيب «الوطن» خلال السطور الآتية، عن ما حكم رد السلام في أثناء تلاوة القرآن؟، وذلك وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، إذ قالت، إنّ رَدُّ قارئِ القرآنِ، السلامَ على مَن يُسَلِّمُ عليه مشروعا، والخلاف فيه دائرٌ بين الوجوب وعدمه، فيَسَعُ الرجلَ الذي يقرأ القرآن رَدُّ السلام أو عدمُه، مِن غير إثمٍ عليه في ذلك ولا حرج، لكن إذا عَلِم أنَّ ترك الردِّ قد يترتب عليه أثرا سلبيا في نَفْس المُسَلِّم عليه، فالردُّ حينئذٍ أَوْلَى ولو إشارةً باليد جبرًا لخاطِرِه، وحفاظًا على روح المحبَّة، وتعميقًا لأواصر الأُخُوَّة.

فضل السلام في الشرع

السلام تحيةٌ مَنَّ اللهُ تعالى بها على أهل الإسلام؛ قال تعالى: «فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً» [النور: 61].

وقد أُمرنا بإلقاء السلام وإفشائه في المجتمع عامَّةً؛ لما فيه من بِرٍّ وإكرامٍ، فعن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم: أيُّ الإسلام خيرٌ؟ قال: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» متفق عليه.