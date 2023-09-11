الفنان إيهاب فهمي يعلن وفاة خاله محمد المدني: فنان تشكيلي مبدع أضاف لبلده

توفي منذ قليل الفنان التشكيلي محمد المدني، خال الفنان إيهاب فهمي، إذ أعلن الأخير عن وفاته من خلال صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك».

وفاة خال الفنان إيهاب فهمي

وكتب الفنان إيهاب فهمي قائلا «توفى إلى رحمة االله تعالى خالي العزيز الغالي الفنان التشكيلي محمد المدني، فنان كبير مبدع أضاف لبلده ومجتمعه الكثير من الأعمال الفنية، تصويرا وخزفا وطباعة».

وتابع الفنان إيهاب فهمي، قائلا إن الفنان محمد المدني «شارك في تخريج أجيال من الفنانين.. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى وتجاوز عن سيئاته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير».