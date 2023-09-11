موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 93.. يحمل شعار «نحلم.. نحقق»

يحمل اليوم الوطني السعودي 93، شعار «نحلم.. نحقق»، بدلا من «الدار لنا»، وذلك لتعزيز ثقافة الاختلاف، ودعم الوحدة الوطنية وزيادة الترابط، وفق الصفحة الرسمية لليوم الوطني على موقع التغريدات القصيرة «إكس»، وهو من الأيام الهامة، التي يحصل فيها العاملون بالقطاع العام والخاص بالمملكة على إجازة رسمية لعدة أيام.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 93

وكشفت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، عن موعد اليوم الوطني السعودي 93 موضحة انه يأتي في تاريخ ميلادي ثابت وهو 23 سبتمبر، وصدر أول مرسوم للاحتفال به في 1932، وهو اليوم الذي تم خلاله إصدار مرسوم بتحويل اسم الدولة إلى المملكة العربية السعودية، بدلا من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها.

ويأتي موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 93 لهذا العام، بداية من يوم السبت 23 سبتمبر 2023 ميلاديا، والموافق 8 ربيع الأول 1445هجريا، وتستمر لمدة خمسة أيام، حيث تنتهي يوم 27 سبتمبر ميلاديا الموافق 12 ربيع الأول.

كم باقي على اليوم الوطني السعودي 1445؟

وكما ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن اليوم الوطني السعودي هو تاريخ ميلادي ثابت، يأتي في 23 سبتمبر من كل عام، وبهذا يكون باقي على احتفال المواطنين في السعودية باليوم الوطني الـ93 نحو 12 يومًا أي أقل من أسبوعين.

ويحمل اليوم الوطني السعودي لهذا العام شعار «نحلم.. نحقق» من أجل دعم الترابط بين المواطنين، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل، أو التفرقة على أساس الفئات المجتمعية أو الاقتصادية أيضا.