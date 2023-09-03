عدد أيام إجازة اليوم الوطني 1445.. تحمل شعار «نحلم ونحقق»

كم عدد أيام إجازة اليوم الوطني 1445، من التساؤلات التي تشغل بال كثيرين خاصة أنّ الاحتفال بهذا المناسبة بالسعودية، تكون من أهم العطلات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في القطاعات المحتلفة بالمملكة، ويأتي هذا العام تحت شعار «نحلم .. نحقق».

تجيب «الوطن» على تساؤل المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، عن عدد أيام إجازة اليوم الوطني 1445، وفق المعلن من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السطور التالية:

عدد أيام إجازة اليوم الوطني 1445

وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، فإن إجازة اليوم الوطني السعودي تكون تاريخا ميلاديا ثابتا في 23 سبتمبر، ويحصل العاملون بالقطاع العام أو الخاص على عطلة رسمية، وتأتي الإجازة الرسمية لليوم الوطني الـ93 لهذا العام، بداية من يوم السبت 23 سبتمبر 2023 ميلادياً، والموافق 8 ربيع الأول 1445هجرياً، وتستمر لمدة خمسة أيام، حيث تنتهي يوم 27 سبتمبر ميلادياً الموافق 12 ربيع الأول.

ويرجع الاحتفال باليوم الوطني إلى 23 سبتمبر 1932، الذي وافق 17 جمادي الأول 1351 هجريًا، عندما أعلن الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، قرارًا بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، إلى المملكة العربية السعودي بمسماها الحالي.

كم باقي على اليوم الوطني السعودي 1445؟

وكما ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن اليوم الوطني السعودي هو تاريخ ميلادي ثابت يأتي في 23 سبتمبر من كل عام، وبهذا يكون باقي على احتفال المواطنين في السعودية باليوم الوطني الـ93 نحو 20 يومًا، أي أقل من 3 أسابيع.

ويحمل اليوم الوطني الـ93 لهذا العام شعار «نحلم .. نحقق» بدلا من «الدار لنا»، وفق ما نشرت الصفحة الرسمية لليوم الوطني على تويتر، التي أوضحت أن الشعار الجديد هو لتعزيز الوحدة الوطنية بين المواطنين وزيادة الترابط المشترك بينهم، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل، أو التفرقة على أساس الفئات المجتمعية أو الاقتصادية أيضا.