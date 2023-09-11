بعد الزلزال.. خصم 25٪ على خدمات البريد السريع بين مصر والمغرب لمدة شهر

قررت الهيئة القومية للبريد خصم نسبة 25٪ على خدمات البريد السريع، الصادرة من مصر إلى المغرب، لمدة شهر بدءا من اليوم 11 سبتمبر، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية.

يأتي هذا وفق ما أعلنه الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

البريد المصري يعزي المغرب في ضحايا الزلزال

ويتقدم البريد المصري في هذا المصاب الجلل، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.