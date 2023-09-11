الصين تدعم المغرب بـ200 ألف دولار لمواجهة آثار الزلزال

أعلنت جمعية الصليب الأحمر الصينية إنَّها ستمنح الهلال الأحمر المغربي 200 ألف دولار مساعدات إنسانية طارئة بعد الزلزال المُدمر الذي ضرب البلاد، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأفادت صحيفة «تشاينا ديلي»، بأن الصليب الأحمر الصيني قال إنّ التبرعات ستستخدم لمساعدة المغرب في تنفيذ أعمال الإنقاذ والإغاثة من الكوارث.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أنّ الرئيس الصيني شي جين بينج قدم تعازيه للعاهل المغربي الملك محمد السادس، قائلًا في رسالته: «إنه شعر بالصدمة عندما علم بوقوع الزلزال العنيف الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات».

عاملان صينيان في القطاع الطبي بالمغرب يقدمون المساعدة للضحايا

وأشارت محطة «سي.جي.تي.إن» التلفزيونية التي تديرها الدولة بالصين إلى أن عاملين صينيين في القطاع الطبي بالمغرب يقدمون المساعدة للضحايا بشكل فعّال، بما في ذلك خلال الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال.

وذكر تقرير المحطة التلفزيونية أنَّ مدينة بن جرير بوسط المغرب هي الأقرب لمركز الزلزال، التي يمكن لفريق طبي من الصين الوصول إليها.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الحكومية الصينية طبيبًا صينيًا يحمل طفلًا ولد مباشرة بعد الزلزال، الذي ضرب المنطقة وبلغت قوته 6.8 درجة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 2100 شخص.