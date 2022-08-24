تجديد تعيين شريف محمد فاروق رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنَّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدَر قراراً بتجديد تعيين الدكتور شريف محمد فاروق رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، وذلك اعتباراً من 21 يوليو 2022.

30 عاما خبرة مصرفية

ويمتلك الدكتور شريف فاروق خبرة مصرفية لمدة تزيد عن 30 عاما فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفي البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع، وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

مؤهلات علمية

وكان الدكتور شريف فاروق قد شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعي، إذ استطاع خلال فترة توليه المنصب قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل فى البنك المصري الخليجي بالقاهرة خلال الفترة من 2006-2007 حتى فبراير 2017، وكذلك في البنك الوطني للتنمية – القاهرة والمسمى حاليًا بمصرف أبوظبي الإسلامي خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل في البنك المصري الأمريكي – القاهرة «كريدي أجريكول» خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

ولقد حصل «فاروق» على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) فى 2009، ودكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.