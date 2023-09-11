أحمد العوضي يجري تعديلا على مسابقة «الخديوي والكوماندا» لزيادة عدد الفائزين

اقترح الفنان أحمد العوضي، زيادة عدد الفائزين بالمسابقة التي أعلن عنها قبل أيام، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخاصة بالكشف عن أشهر «إفيه» لشخصيتي «الخديوي والكوماندا» في مسلسلي «ضرب نار، واللي ملوش كبير».

أحمد العوضي يقترح تعديلا على المسابقة

وكشف الفنان أحمد العوضي، عن هذا الأمر من خلال فيديو شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» قال فيه «النهاردة آخر يوم في المسابقة والنهاردة هنختار الفايزين مع بعض وأنا مش عايز حد يزعل بالله عليكو إن هو ميكسبش وأنا لو عليا أتمنى أكسب الناس كلها».

وتابع العوضي حديثه، قائلا إنه لم يكن متوقعا حجم ردود الفعل الكبير على المنشور الذي شاركه مع جمهوره، وتحدث عن أنه كان قد أعلن بأن الفائزين سيكونون أربعة أشخاص فقط، وكل شخص يفوز بمبلغ 25 ألف جنيه، ولذلك اقترح على جمهوره أن يجعلهم عشرة أشخاص، وكل شخص يفوز بمبلغ 15 ألف جنيه حتى لا يغضب أحد.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي، شارك جمهوره بمنشور قال فيه من قبل «جاية معايا النهاردة أفرح إخواتي وأراضيهم زي ما هما مراضيني.. هسأل سؤال وأختار أربعة إجابتهم صح ويكسبوا 100 ألف جنيه، كل واحد ربع عمود 25 ألف.. أشهر 3 كلمات للخديوي وأشهر كلمتين للكوماندا، هلم الورق بعد بكره وهاختار أربعة عشوائي.. عالعهد دايما أنا وإخواتي الشقيانين الجدعان».