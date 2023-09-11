أشرف عبد الباقي يحتفل بعيد ميلاده الـ60: «رقم يخض بس ماتخضتش»

احتفل الفنان أشرف عبد الباقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بعيد ميلاده الـ60.

وشارك عبدالباقي مشهدا من أعماله الفنية وعلق عليها قائلا: «بقيت 60 النهاردة عيد ميلادي، وبالرغم إن 60 رقم يخض بس ماتخضتش ولا حاجة.. ربنا يكملها معانا جميعا بالصحة والستر».

مسرحية «كلها غلط»

كان آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية «كلها غلط- جريمة في المعادي»، التي حققت نجاحا كبيرا، وهي من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، وترجمة نادية حسب الله، ومدير الفرقة حسن نجيب، ومدير المسرح رشدي سلامة، وأزياء هالة الزهوي، وديكور محمود سامي.