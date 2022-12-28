أشرف عبدالباقي.. صديق «قادرون باختلاف» في احتفالاتهم

«أحسن صاحب لدمج أصحاب قادرون باختلاف».. بهذه الكلمات، أعلن الفنان أشرف عبدالباقي، انطلاق مبادرة «أحسن صاحب»، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

مبادرة أحسن صاحب

تفاصيل مبادرة «أحسن صاحب»، كشفها الفنان أشرف عبد الباقي في الاحتفالية، قائلا إنّها ستكون لاختيار الصديق الأفضل للقادرون باختلاف، الذي دعمه ووقف إلى جانب وكان سندا له في مشوار حياته.

وقال عبدالباقي، إنّ الرئيس السيسي هو «أحسن صاحب»، حيث اهتم بالقادرون باختلاف، وغيّر النظرة المجتمعية لهم، وذلك وسط تصفيق حاد من الحضور، وهتافات من كل مكان في القاعة بـ«بنحبك يا ريّس».

أشرف عبدالباقي ومشاركته في احتفالية قادرون باختلاف

وكالن الفنان أشرف عبدالباقي، قدّم فقرة «اسأل الرئيس» خلال احتفالية «قادرون باختلاف» العام الماضي، التي جمعت عددًا من أصحاب الهمم الذين وجّهوا تساؤلات للرئيس السيسي في مختلف المجالات.