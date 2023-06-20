أشرف عبدالباقي: وجودنا بالعريش لعرض «جريمة في المعادي» دليل على أمنها

كشف الفنان أشرف عبدالباقي، تفاصيل استعداد فرقة مسرح مصر للعرض المسرحي بقصر ثقافة العريش، موضحًا أنه وأعضاء الفرقة، سعداء بسبب وجودهم في العريش: «دورنا بسيط، لكن الدور الأساسي كان للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، حتى تعود العريش بلدا سياحيا».

وأضاف عبدالباقي، خلال لقاء مع مراسل برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «وجودنا في العريش يثبت أنها أصبحت آمنة، وعادت كما كانت، وأضحت تشهد تطويرا كبيرا على المستويات كافة، وليس البنية التحتية فقط، إذ توجد أنشطة ثقافية كثيرة في الفترة الأخيرة».

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي: «البلد جميلة وآمنة، أول مرة أسافر العريش، أشعر بسعادة غامرة»، كما تطرق إلى عرض مسرحية جريمة في المعادي، بعدما شهدت البروفات إقبالا كبيرا من الجمهور، موضحًا: «هذا الأمر رائع، نعرض المسرحية منذ سنتين، وحرصنا على التوجه إلى كل المحافظات، مثل بورسعيد والمنيا وأسيوط والسعودية مثل جدة والرياض، والكل كان سعيدا وأُستقبلنا بشكل رائع».

وأوضح، أن العرض المسرحي سيتم عرضه في العريش على مدار يومين: «العرض عامل جو جميل في القاهرة والإسكندرية والساحل وأكثر من مكان آخر وهذا الأمر يسعدنا كثيرا».