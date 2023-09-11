هشام عباس: أستعد لإطلاق أغنيتي الجديدة «كلامها حلو»

يستعد الفنان هشام عباس لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي انتهى من تسجيل جميع أغنياته ليطرحها خلال الفترة المقبلة.

هشام عباس يستعد لإطلاق ألبوم جديد

وقال هشام عباس لـ«الوطن»: «أستعد حاليا لإطلاق أولى أغنيات ألبومي الجديد ستكون بعنوان كلامها حلو وهي الأغنية التي تحمل اسم الألبوم، وسيتم إطلاق الأغنيات بشكل متتابع».

وأشار عباس إلى أن هناك أغنية أخرى سيتم إطلاقها بعنوان «اقتنعت عن اقتناع».

ويتعاون عباس في الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين أمثال أيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي ومحمدي ووسام عبد المنعم والراحل محمد النادي.

هشام عباس شارك في إحياء حفل بمهرجان القلعة

وشارك الفنان هشام عباس خلال الأيام الماضية برفقة سيمون في حفل الليلة الرابعة بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وهي المرة السادسة التي يشارك فيها بهذا المهرجان، وقدم أغنيته الشهيرة «ما تبطليش» وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة.