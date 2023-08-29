هشام عباس: سعيد بمشاركتي في مهرجان محكى القلعة

أعرب الفنان هشام عباس عن سعادته سعيد بالمشاركة في مهرجان القلعة، مؤكدًا أنّه من أفضل المهرجانات وأقربها إلى قلبه.

مهرجان محكى القلعة

وأضاف عباس، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يذاع على قناة الحياة: «أحب دائما المشاركة في مهرجان محكى القلعة، وأشعر بإحساس جميل، وسعيد لأن الجمهور يأتي من أجل مشاهدتي والاستماع لي».

وتابع: «ابني كان موجود في حفلة أمس، وكانت مفاجأة جميلة، وزادت من جمال المشاركة في المهرجان، وسيمون كانت رائعة، ونحن منذ زمن بعيد كنا في نفس شركة الإنتاج، وشاركت معها في العديد من الحفلات والأعمال الفنية».

وأضاف: «تغطية مهرجان القلعة مختلفة عن كل سنة في ظل تغطية قناة الحياة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

الفنان هشام عباس

وشارك الفنان هشام عباس أمس برفقة سيمون في حفل الليلة الرابعة من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وهي المرة السادسة التي يشارك فيها بهذا المهرجان، وقدم أغنيته الشهيرة «ما تبطليش» وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة.