«كلامها حلو».. أولى أغنيات ألبوم هشام عباس الجديد

كشف الفنان هشام عباس عن اقتراب طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي من المقرر أن يحمل اسم «كلامها حلو» عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وقناة شركة مزيكا.

أغنيات هشام عباس الجديدة

وأوضح عباس، لـ«الوطن»، أنه يعمل حاليا على 6 أغنيات جديدة سيتم إطلاقها تباعا خلال الفترة المقبلة يتعاون فيها مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين أمثال عزيز الشافعي وأسامة عبدالهادي ومحمدي ووسام عبدالمنعم ومحمد يحيى وأحمد عادل.

هشام عباس يحيي الليلة الرابعة من مهرجان القلعة

وكان هشام عباس أحيا أمس، الليلة الرابعة من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وقدم خلاله مجموعة من أهم أغنياته منها: السهر والانبساط واه من عينيها السود، وشوفي وعيني وكام مرة، وطول ما أنت بخير، ويا ليلة، وحبيبي ده وفينه.

يذكر أن الفنانة سيمون شاركت هشام عباس في إحياء تلك الليلة ضمن فعاليات المهرجان، وقدمت مجموعة من أهم وأشهر أغنياتها التي عرفت بها طيلة تاريخها.