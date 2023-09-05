مسؤولة في البنك الدولي توجه الشكر لوزير الصحة: «مصر أتت ثم جاء التاريخ»

توجهت الدكتورة فادية سعادة، مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، بالشكر لوزير الصحة المصري، مؤكدة أهمية مناقشة قضية السكان ومستشهدة بما كتبه الأديب العالمي «نجيب محفوظ» عن وطنه مصر: «مصر أتت ثم جاء التاريخ».

وأضافت خلال كلمتها في جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضور وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ رأس المال البشري أساس التنمية ومنذ الستينيات والاهتمام به كأحد أبرز محددات ثروة الشعوب، وفي عملها تهتم بقياس الإنتاجية، وغالبا الاستثمار في الثروة البشرية يكون له مردود اقتصادي.

وتابعت مديرة التنمية البشرية للمنطقة بالبنك الدولي، أنها عملت في أربع أو خمس مناطق مختلفة وعادة ما تصطدم بموضوع الانتاجية، وأن العديد من القطاعات تعتبر غير منتجة وعند النظر إلى ثروة البلاد وجدنا ثلثيها مكون من رأس المال البشري، وكانت نقطة تحول لكثير من الدول.

واستطردت أنه بناء على عملنا بالعديد من المناطق الاقتصاديا، وانطلاقا من هذه النقطة نسعى إلى ربط رأس المال البشري بالإنتاجية، قائلة: «مشروعات رأس المال البشري جرى إطلاقها في 2018، ومن المهم العمل على الربط بين رأس المال البشري والإنتاجية، ولابد من تغيير الحوار من مجرد ربط بقضية صحية وتعليمية إلى تحد أكبر وأوسع نطاقا».

وأوضحت أنه فيما يتعلق بنسب الانضمام إلى المدارس ففي بعض الدول تصل إلى 100%، ولكن ماذا عن مفهوم التعلم، في دول تنفق 11 عام لتعليم الأطفال يكون المردود الحقيقي من عملية التعليم 7 سنوات فقط كناتج فعلي، وهذا إنذار للكثير من الدول، ومؤشرات مثل الصحة ونواتج التعليم أكثر أهمية وليس تغطية التعليم فقط.

وأشارت إلى أن هناك أبعاد تتعلق بالتقدم في السن وطول العمر وخاصة في أوروبا وآسيا، إذ يريدان تجاوز مسألة السكان كعدد وينظرون إليها من كل النواحي، من الطفولة المبكرة وحتى التقدم بالعمر، وفي مصر يتوافر لديها العاملان الأهم في قضية السكان، وفيما يتعلق بالسياسات فهناك نقطتي القياس والبيانات وعلينا النظر إلى النتائج وليس فقط في صياغة السياسات، كما أن الشمولية مسألة في غاية الأهمية، ومصر من بين الدول المنضمة للعديد من الاتفاقيات المتعلقة بالسكان.