الإعلامي عبدالفتاح مصطفى: خطة لتطوير التسويق والسوشيال ميديا والبرامج في راديو 9090

قال الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي لراديو 9090، إن لديه خطة في الفترة المقبلة تنقسم إلى 3 أجزاء تشمل التسويق، السوشيال ميديا، والبرامج.

راديو 9090 يتسم بالتحديث المستمر

وأضاف «مصطفى»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن راديو 9090 يتسم بالتحديث المستمر، ويمكن الاستماع إلى المحتوى الذي يقدمه في أي مكان.

وتابع الرئيس التنفيذي لراديو 9090: «بالنسبة للتسويق، فإننا لن ندخل أي حدث إلا ونحن الراعي الوحيد، بدأت هذا الأمر عندما كنت مديرا للبرامج، والنقطة الثانية هي تطوير البرامج، هناك خريطتان، الأساسية في يناير ويتم تسليمها للراعي قبلها بشهر، والخريطة الثانية في رمضان وتكون البرامج فيها مختلفة عن برامج طوال العام».

أكد: «بالنسبة لتطوير البرامج، فإنه سيشهد تدوير المذيعين من أجل الحفاظ على الشغف، وحتى لا يمل المستمع من المذيع والبرنامج، كما أن المذيع سيذاكر ويمكنه اكتساب جمهور مختلف».

مصطفى: شهر رمضان الماضي حققنا أكثر من 60 إلى 65 مليون مشاهدة

وواصل: «لدينا حلم كبير في السوشيال، وفي شهر رمضان الماضي حققنا أكثر من 60 إلى 65 مليون مشاهدة، والآن وصلنا إلى 100 مليون مشاهدة، لدينا برامج على الهواء يسمعها الناس، والهواتف أصبحت في أيدي الجميع، وهناك مواطنون يقودون السيارات وآخرون يستخدمون المواصلات العامة، وبالتالي فإننا سنطلق برامج بسيطة على شكل Reels مدتها دقيقة أو دقيقة و10 ثوان حتى لا يمل المستمع كما أنها ستكون مميزة في جذب المشاهدات».

كما وجَّه الإعلامي أحمد الطاهري الشكر لشركة تذكرتي على المجهود العظيم الذي تبذله في مهرجان العلمين من حيث التنظيم وحجز التذاكر بمنتهى اليسر والانضباط.