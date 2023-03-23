«مكسرات لميس» على «راديو 9090».. تعرف على أصل كلمة عبيط

تحدثت الدكتورة لميس جابر، خلال أولى حلقات برنامج «مكسرات لميس»، على الراديو «9090»، عن أصل كلمة «عبيط»، إذ ذكرت أن كلمة «عبيط» غير مستخدمة في مصر فقط، فهي تستخدم في الكثير من الدول العربية، ويتم إطلاقها على الشخص ضعيف الشخصية وأحيانًا يوصف بها الشخص الأقل ذكاء.

وأضافت الدكتورة لميس جابر، أن كلمة «عبيط» يرجع تاريخها إلى القدماء المصريين، ففي اللغة الهيروغليفية، كان يعنى حرف «عا» الحمار، أما الجزء الثاني من كلمة عبيط وهي «بيط» يدل على الشخصية، وبالتالي ووفق هذا التفسير الذى أوجده القدماء المصريون، فإن كلمة عبيط مجمعة، تعنى حمار الشخصية.

وأوضحت لميس جابر، أن القدماء المصريين كانوا يحتقرون الحمار ويستخدمون اسمه في أحط الشتائم كونهم يعتبرونه غير ذكيا، مشيرة إلى أن المصريين يروون أن الحمار ليس له ميزة، وكان يرمز إلى آلهة الشر وخصوصا الحمار ذو اللون البني: «كلمة عبيط يقابلها في اللغة العربية كلمة ساذج وهي في الأصل كلمة فارسية، بمعنى بسيط أو سادة»