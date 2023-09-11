غرق شخص في أحد شواطئ مرسى مطروح

لقي شخص مصرعه غرقا، منذ قليل، في شاطئ الفيروز شرق مدينة مرسى مطروح، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثمان وإخراجه من المياه، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

غرق شاطئ الفيروز بمرسى مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام ضحية حادث غرق شاطئ الفيروز، ويدعى محمد محمد علي، 47 سنة، من القاهرة، وصل المستشفى جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة، كما جرى نقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة الموتى تحت إشراف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى شاطئ الفيروز، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث وسؤال شهود العيان ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.