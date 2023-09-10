غرق شاب في البحر الصغير بالدقهلية

لقي شخص مصرعه في قرية الدراكسة بمنية النصر، في محافظة الدقهلية، حيث غرق شاب في البحر الصغير، أثناء نزوله في المياه، ما أدى إلى اختلال توازنه وغرقه وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب يدعى في ترعة البحر الصغير في قرية الدراكسة بمنية النصر ويدعى «أيمن.س»، 22 عاما، مبيض محارة.

انزلاق قدم الشاب وغرقه أثناء غسل حماره بالدقهلية

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان الحادث وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة غرق شاب يدعى «أيمن. س»، يبلغ من العمر 22 عاما، يعمل مبيض محارة ومقيم في الدراكسة التابعة لمركز منية النصر، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان فجر اليوم في تمام الساعة الثالثة صباحا، وأثبتت التحقيقات بأن سبب الغرق تعود أن الشاب نزل إلى ترعة البحر الصغير بالدقهلية بغرض غسل حماره واستحمامه في البحر الصغير مما أدى إلى اختلال توازنه وانزلاق قدمه وغرق الشاب في البحر ونجاة حماره، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي ولا توجد أي شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم وتصريح بدفن الجثمان في مسقط رأسه بمنية النصر تحت تصرف النيابة العامة.