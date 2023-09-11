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«راعي مصر» تشارك في تنظيم قافلة بحلوان لدعم الفئات الأولى بالرعاية

كتب:

محمد أباظة
10:11 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
قافلة التحالف الوطني

قافلة التحالف الوطني

شاركت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الاثنين، في تنظيم قافلة لمدينة حلوان؛ لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقًا، تزامنًا مع أسبوع الجامعات الذي تنظمه جامعة حلوان بالتعاون مع التحالف الوطني تحت شعار «الجمهورية الجديدة حلم وطن».

دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية.

50 متطوعًا من مؤسسات التحالف مشاركين في القافلة

وشارك في القافلة 50 متطوعًا من مؤسسات التحالف وضمت القافلة  قافلة طبية علاجية ومواد غذائية وعلب حلوى.

يذكر أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.