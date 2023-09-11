المسماري يشكر الرئيس السيسي على دعمه ليبيا بعد العاصفة دانيال

وجه المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، الشكر إلى جمهورية مصر العربية بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المنطقة المتضررة في ليبيا بشكل كامل.

مصر سند دائم لليبيا

وتابع المسماري، بحسب فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم الإثنين: «الرئيس السيسي وجّه بتوفير كل الدعم اللوجيستي والطبي وتوفير كل المطلوب، وهذا ليس جديدا على مصر، فمصر في الشدائد سند دائم لكل الليبيين».