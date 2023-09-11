بعد غرق ليبيا.. كيف ستؤثر العاصفة دانيال على مصر؟

أجواء مناخية عصيبة تعيشها الدولة الليبية حاليًا، نتيجة تأثرها بالعاصفة دانيال، التي ضربت المناطق الساحلية في شمال البلاد بقوة، خاصة منطقة «درنة»، شرق ليبيا، وأدت إلى انهيار مئات المباني وأغلب الطرق والجسور في المنطقة، وسقوط مئات الضحايا وآلاف المصابين، وفي ظل زيادة الحديث عن العاصفة دانيال وتبعاتها، يمكن الإشارة إلى ما إذا كانت العاصفة دانيال ستصل إلى مصر أم لا، وكيف ستؤثر على الأجواء المناخية؟.

ما هي العاصفة دانيال؟

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال هي عبارة عن منخفض جوي متعمق بشكل كبير على البحر الأبيض المتوسط، وأيضًا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأن ارتفاع درجات الحرارة على سطح البحر الأبيض المتوسط، وسرعة الرياح أدت إلى تطور هذا المنخفض الجوي وتحوله إلى عاصفة لها بعض سمات العاصفة الاستوائية، وهي العاصفة دانيال، أو كما يُطلق عليها «الإعصار المتوسطي».

وعما إذا كانت العاصفة دانيال ستصل إلى مصر أم لا وكيف ستؤثر في حال وصولها؟، أوضحت «غانم»، أنه بداية من مساء اليوم الاثنين تبدأ العاصفة دانيال في التحرك تجاه الأراضي المصرية، لافتة إلى أنها عند وصولها إلى مصر ستقل شدتها وتتحول من عاصفة إلى منخفض جوي قليل التأثير، وأن الحال في مصر لن يكون كما تشهده الأراضي الليبية حاليًا: «العاصفة هتكون أقل تأثيرًا على مصر».

تأثير العاصفة دانيال على مصر

ومن المتوقع أن يكون تأثير المنخفض الجوي عند وصوله إلى مصر يتمثل في سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على السلوم ومطروح، ونشاط للرياح سرعته ما بين 50 لـ60 كيلومترا في الساعة، إلى جانب ارتفاع أمواج البحر ما بين 2.5 لـ3 أمتار وفقًا لـ«غانم»: «التأثيرات دي كلها مفيش أي خوف أو قلق منها، بالعكس نشاط الرياح ده هينتج عنه تحسن في حالة الطقس من حيث درجات الحرارة، لأنها هتنخفض من 3 إلى 4 درجات».

وسيكون مسار العاصفة دانيال في مصر أنها ستبدأ من الغرب في سيوة والسلوم ومطروح والضبعة والعلمين، ومن ثم تتقدم إلى بعض مناطق الإسكندرية، ومع الوقت والساعات الأولى من يوم الثلاثاء تتقدم الأمطار وتأثير المنخفض الجوي إلى المناطق الداخلية في القاهرة الكبرى، وبعدها إلى السواحل الشمالية، على أن تتقدم في مساء الثلاثاء وبداية الأربعاء إلى المناطق الشرقية التي سيزداد بها سقوط الأمطار، وهي مدن القناة وسيناء.

العاصفة دانيال تضرب ليبيا

يذكر أن العاصفة «دانيال» ضربت خلال الساعات القليلة الماضية المناطق الساحلية في شمال البلاد بقوة، خاصةً منطقة «درنة»، شرق ليبيا، وأدت إلى حدوث فيضانات، نتج عنها انهيار مئات المباني السكنية والجسور والطرق ومقتل مئات المواطنين وإصابة الآلاف، وفقًا لِما أكدته بلدية درنة، في بيان رسمي لها اليوم الاثنين، والتي طالبت الجهات المختصة بفتح ممر بحري.