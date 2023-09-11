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تفاصيل الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري.. عائد يصل إلى 12.25%

كتب:

مريم حنفي
10:03 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
البنك الاهلي المصري

البنك الاهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري للعملاء شهادة إدخار تصل المدة الخاصة بها إلى 5 سنوات، ويحصل العميل على العائد الخاص بالشهادة بشكل شهري، وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري

- يتيح البنك الأهلي المصري للمواطنين قرصة الحصول على شهادة إدخار يبلغ الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها. 

- تصل المدة الخاصة بالشهادة 5 سنوات. 

- بالنسبة لسعر العائد الخاص بالشهادة الخماسية ذات العائد الشهري يصل إلى 12.25%. 

- يمنح البنك ميزة الاقتراض بضمان هذه الشهادات، وذلك من أي فرع للبنك وفقاً للتعليمات السارية. 

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

مميزات أخرى للشهادة الخماسية من البنك الأهلي 

- وبالنسبة لاسترداد قيمة الشهادة، لا يجوز استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 شهور وذلك اعتباراً من تاريخ سريانها. 

- كما يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقاً والقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

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بقلم مريم حنفي