تفاصيل الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري.. عائد يصل إلى 12.25%
كتب:
مريم حنفي
10:03 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
البنك الاهلي المصري
يقدم البنك الأهلي المصري للعملاء شهادة إدخار تصل المدة الخاصة بها إلى 5 سنوات، ويحصل العميل على العائد الخاص بالشهادة بشكل شهري، وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري
- يتيح البنك الأهلي المصري للمواطنين قرصة الحصول على شهادة إدخار يبلغ الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- تصل المدة الخاصة بالشهادة 5 سنوات.
- بالنسبة لسعر العائد الخاص بالشهادة الخماسية ذات العائد الشهري يصل إلى 12.25%.
- يمنح البنك ميزة الاقتراض بضمان هذه الشهادات، وذلك من أي فرع للبنك وفقاً للتعليمات السارية.
- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
مميزات أخرى للشهادة الخماسية من البنك الأهلي
- وبالنسبة لاسترداد قيمة الشهادة، لا يجوز استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 شهور وذلك اعتباراً من تاريخ سريانها.
- كما يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقاً والقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.