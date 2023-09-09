شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل من البنك الأهلي المصري.. فائدة 3%

يقدم البنك الأهلي المصري للمواطنين محدودي الدخل شروط التمويل العقاري، حيث يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 6 آلاف جنيه للفرد، و8 آلاف جنيه للأسرة وذلك للمصريين المقيمين فقط، حيث تصل مدة العمل 6 أشهر للموظفين بالقطاعين الخاص والحكومي، أما أصحاب الأعمال والمهن الحرة 12 شهرا.

شروط التمويل العقاري

ومن ضمن شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل تصل المدة الخاصة بالقرض 5 سنوات والحد الأقصى 30 سنة، فيما تحدد قيمة الوحدة من جانب قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقا للإعلان المصدر وبالنسبة للدمغة المقدمة تصل نسبتها إلى 10% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة أما قيمة التمويل تبلغ 90% من إجمالي قيمة الوحدة.

التمويل العقاري لمحدودي الدخل في البنك الأهلي المصري

كما تبلغ وديعة الصيانة 10% كحد أقصى من سعر الوحدة على أن يشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة وبالنسبة لعبء الدين لا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقارى 40% من صافى دخل العميل بعد استبعاد كل الاستقطاعات السيادية، بواقع 50% لكل التزامات العميل وعن سعر الفائدة تصل إلى 3% متناقص.