شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل من البنك الأهلي المصري.. فائدة 3%
شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل في البنك الأهلي المصري
كتب:
مريم حنفي
05:21 م | السبت 09 سبتمبر 2023
شروط التمويل العقاري
يقدم البنك الأهلي المصري للمواطنين محدودي الدخل شروط التمويل العقاري، حيث يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 6 آلاف جنيه للفرد، و8 آلاف جنيه للأسرة وذلك للمصريين المقيمين فقط، حيث تصل مدة العمل 6 أشهر للموظفين بالقطاعين الخاص والحكومي، أما أصحاب الأعمال والمهن الحرة 12 شهرا.
شروط التمويل العقاري
ومن ضمن شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل تصل المدة الخاصة بالقرض 5 سنوات والحد الأقصى 30 سنة، فيما تحدد قيمة الوحدة من جانب قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقا للإعلان المصدر وبالنسبة للدمغة المقدمة تصل نسبتها إلى 10% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة أما قيمة التمويل تبلغ 90% من إجمالي قيمة الوحدة.
التمويل العقاري لمحدودي الدخل في البنك الأهلي المصري
كما تبلغ وديعة الصيانة 10% كحد أقصى من سعر الوحدة على أن يشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة وبالنسبة لعبء الدين لا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقارى 40% من صافى دخل العميل بعد استبعاد كل الاستقطاعات السيادية، بواقع 50% لكل التزامات العميل وعن سعر الفائدة تصل إلى 3% متناقص.