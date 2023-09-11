تعرف على تفاصيل الشهادة الثلاثية من بنكي القاهرة والمشرق

تحرص البنوك العاملة في القطاع المصرفي بمصر على تقديم شهادات ادخار للمواطنين، من ضمنها بنك القاهرة وبنك المشرق، اللذان أعلنا عن طرح شهادة ادخار ثلاثية يصرف العائد الخاص بها شهرياً.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية من بنكي القاهرة والمشرق، والتي جاءت كما يلي:

شهادة الادخار الثلاثية من بنك القاهرة

- يصل العائد الخاص بشهادة الادخار إلى 19% بشكل سنوي.

- يتم صرف العائد شهرياً.

- بالنسبة لمدة الادخار تبلغ 3 سنوات قابلة للتجديد.

- يصل الحد الأدنى للشهادة 10000 جنيه.

- يتم احتساب العائد من اليوم الثاني للشراء.

- يستطيع المواطن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر.

- يمكن للمواطن أخذ قرض بضمان تلك الشهادة.

تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية من بنك المشرق

- يتيح بنك المشرق للعملاء شهادة ثلاثية يصل العائد الخاص بها إلى 19.5%.

- يصرف العائد بشكل شهري.

- تصل مدة الشهادة إلي 3 سنوات.

- بالنسبة للحد الأدني للشراء يبلغ 1000 جنيه.