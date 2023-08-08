كيف تحصل على عائد 39 ألف جنيه من الاستثمار في الشهادة الثلاثية من بنك مصر

توفر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، مجموعة من الأوعية الادخارية، التي تتماشى من جميع فئات المجتمع، لاستثمار مدخراتهم والحصول على عائد مادي كبير ومضمون، ويفضل العملاء شهادات الادخار كنوع من أنواع الأوعية الادخارية.

وترصد الوطن من خلال السطور التالية، مميزات الشهادة الثلاثية المتغيرة من بنك مصر، وكيفية الحصول على 39 ألف جنيه من الاستثمار في الشهادة الثلاثية من بنك مصر.

مميزات الشهادة الثلاثية المتغيرة من بنك مصر

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- معدل الفائدة على الشهادة 19.5%.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

- نوع الفائدة: متغيرة.

شروط الشهادة الثلاثية المتغيرة من بنك مصر

- للأفراد الطبيعيين فقط.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر.

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

الاستثمار في شهادة بنك مصر الثلاثية 19.5%

في حالة استثمار 200 ألف جنيه في شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة 19.5% من بنك مصر، يكون أمام صاحب الشهادة فرصة للحصول على عائد يقدر بنحو 3.250 جنيه شهرياً، ليصل العائد السنوي من الشهادة إلى 39 ألف جنيه.