السلطات المغربية تعيد فتح عشرات الطرق الرئيسية تضررت من «زلزال الحوز»

أعلنت السلطات المغربية، مساء اليوم الاثنين، إعادة فتح ما مجموعه 18 طريقاً رئيسياً على مستوى المناطق المتضررة من «زلزال الحوز»، الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة/ السبت، بقودة بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، في الوقت الذي أوضح فيه الناطق باسم الحكومة المغربية، تعبئة أكثر من 1000 طبيب و1500 ممرض في المناطق المتضررة، بحسب فضائية «سكاي نيوز عربية».

وفيات في أقاليم مغربية مختلفة

وأعلنت الداخلية المغربية، في وقت سابق اليوم الاثنين، ارتفاع أعداد الضحايا الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة، إلى 2862 حالة وفاة، و2562 جريحاً، من بينهم 1604 حالات وفاة بإقليم الحوز، و976 حالة بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة.

اختفاء قرى بالكامل

وأعلن اتحاد الصليب والهلال الأحمر، أمس الأحد، أن عدة قرى مغربية اختفت بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم «الحوز»، ليلة الجمعة/ السبت، بشدة 7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين، كما تسبب في دمار واسع بالعديد من المناطق في المملكة المغربية.

حالة حداد 3 أيام

وأعلنت المغرب حالة الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، مع استمرار عمليات إنقاذ الناجين، بالتنسيق مع قوات إنقاذ من قطر والإمارات وإسبانيا والمملكة المتحدة.