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«التنسيقية» تعزي المغرب في ضحايا الزلزال

كتب:

محمد أباظة
08:08 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء والمواساة إلى المملكة المغربية وشعبها الشقيق، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن كامل تضامنها مع الشعب المغربي الشقيق، سائلين المولى الشفاء العاجل للمصابين والصبر والسلوان لأهالي الضحايا.

حصيلة ضحايا زلزال المغرب

وأعلنت الداخلية المغربية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2681 وفاة و2501 مصاب بحسب  فضائية «العربية» الإخبارية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.