«حماة الوطن» بالبحيرة يكرم المتفوقين بالثانوية العامة والأزهرية وحفظة القرآن

يواصل حزب «حماة الوطن» فعالياته في مختلف المحافظات، منها تكريم حفظة القرآن الكريم والطلبة المتفوقين بالثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، في محافظة البحيرة، وسط حضور جماهيري كبير، وبحضور قيادات الحزب بالبحيرة والقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وجاء التكريم في إطار اهتمام حزب حماة الوطن بحملة كتاب الله، وبالمتفوقين بجميع المراحل التعليمية، واستمرارا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكافة محافظات الجمهورية.

حفل تكريم للطلبة المتفوقين في شمال سيناء

وفي شمال سيناء، نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالمحافظة، حفل تكريم للطلبة المتفوقين بالثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، والمعلمين الذين شاركوا بمبادرة «طلابنا حماة الوطن»، بحضور قيادات حزب حماة الوطن بشمال سيناء والقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام حزب حماة الوطن بالمتفوقين بجميع المراحل التعليمية، واستمرارا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكافة ربوع الجمهورية.

معرض بمكتبة مصر العامة لعرض المنتجات اليدوية بمطروح

ومن ناحية أخرى، تفقدت الدكتور راندا مصطفى، أمينة المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، والنائب عيسي أبو تمر، أمين عام محافظة مطروح، معرضا بمكتبة مصر العامة لعرض المنتجات اليدوية التي تعبر عن التراث المطروحي للسيدات اللاتي تدربن بمراكز الأمل بمبادرة «طاقات الوطن المنتجة» التي أطلقها حزب حماة الوطن لتمكين المرأة اقتصاديا، ويأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكافة أنحاء الجمهورية.