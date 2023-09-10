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«حماة الوطن» يكرم أوائل الثانوية العامة والمعلمين في شمال سيناء

كتب:

حسين إبراهيم
10:58 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
تكريم بشمال سيناء

تكريم بشمال سيناء

كرّم حزب حماة الوطن بشمال سيناء أوائل الثانوية العامة في المحافظة، وكذلك المدرسين الذين شاركوا أمانة التعليم والثقافة والإعلام بالحزب في مبادرة «طلابنا حماة الوطن»، والتي عملت على تنظيم دروس خصوصية ومراجعات في الحزب مجانا قبيل امتحانات نهاية العام.

تكريم المعلمين وأوائل الثانوية العامة بشمال سيناء

وقال محمد العلاقمي، مسؤول التعليم بحزب حماة الوطن في كلمته، إنه تم اختيار ما يقرب من 12 معلما من المعلمين المتفوقين على مستوى التربية والتعليم بالمحافظة، وكانت المبادرة بالمجان.

وأضاف شريف الشريف نائب الأمين العام للحزب بشمال سيناء، أن المبادرة التكريمية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

وقالت شيماء مشالي، مسؤول العلاقات العامة بالحزب، إن هناك توجيهات من الأمين العام، ببذل أقصى جهد لتنفيذ المبادرات التي تخدم الشارع السيناوي، وتنفذ الخدمات الشعبية.

وكرّم الحزب 15 طالبا وطالبة من الأوائل، في الشعبات الثلاث، حيث تم تكريم الخمسة الأوائل من كل شعبة، وبعدها تم تكريم المعلمين الذين قاموا بالمبادرة بالتنسيق ورعاية الحزب، وذلك بالمركز الرئيسي للحزب بوسط مدينة العريش.

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