«حماة الوطن» بشمال سيناء يعلن تأييده لترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

أعلن حزب حماة الوطن بشمال سيناء، عن تأييده الكامل، وغير المشروط لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة

قال المهندس هيثم رحمي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن الحزب أعضاء وكوادر وقيادة ورؤساء أمناء، جميعا متفقون على دعم الرئيس لفترة رئاسة جديدة.

الحزب ينحاز للرئيس من أجل تنمية سيناء

وأضاف «رحمي» أن الحزب ينحاز للرئيس من اجل التنمية المستدامة التي تجرى على أرض سيناء، من خلال التجمعات التنموية والسكنية، في شمال ووسط سيناء، وأيضا تثمين لدور الرئيس في عمل أنفاق السلام، وكوبري السلام، والتي ربطت جنوب وشمال ووسط سيناء بالمحافظات الأخرى، وعمل شبكة طرق عملاقة، قربت المسافات، واطلت على وجه جديد للحياة التنموية لآهالي سيناء، أنتظرناها أكثر من 40 عاما

دعم الحزب الكامل لرئيس الجمهورية

بدوره أعلن أمين التنظيم المهندس فايق الخليلي، خلال مبادرة تكريم الطلاب الأوائل للثانوية العامة التي أقامها الحزب، ان الحزب يعلن دعمه الكامل للرئيس السيسي، وقد أصدر توجيهاته لجميع الأعضاء بالعمل على دعم الرئيس، والحديث عن الأنجازات التنموية الحقيقية على أرض سيناء، وأيضا الدور البطولي، في أفشال المخططات الخارجية العداونية بالقضاء الكامل على الأرهاب، واجتثاث جذوره.

هذا وقد أعلنت اللجنة المركزية لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، والمشكلة من جميع الأمانات والأقسام بالمحافظة، عن تأييدها الكامل للسيد رئيس الجمهورية، والوقوف خلفه في الفترة الحالية والقادمة، والهامة من تاريخ مصر الحديثة..