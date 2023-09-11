ريمون مقار: «المتحدة» تعزز قيمة الدراما المصرية بقدرها الحقيقي

قال المنتج ريمون مقار، إن اجتماعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تهتم بعدم وجود حالة من الكساد والجميع يتناقش من أجل الوصول لوجهة نظر مشتركة تفيد صناعة الدراما المصرية لحجمها الحقيقي.

وأوضح «مقار» في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن الاجتماعات تدعم تطوير المستوى من خلال مناقشة مشاكل السيناريو وتوزيع الأدوار التي كنا نواجهها في بعض الأعمال الفنية، لافتا إلى أن الشركة المتحدة تقوم بدور كبير في استمرارية صناعة الدراما من خلال الاجتماعات الدورية وحل المشكلات.

وأشار المنتج ريمون مقار إلى أن اتحاد المنتجين والمهن التمثيلية، يناقش الاقتراحات المتداولة والتي بدورها تحسم الكثير من المشكلات وتؤدي لتطوير محتوى الدراما بشكل عام.