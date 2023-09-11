مرصد الأزهر في ذكرى 11 سبتمبر: العنصرية والتمييز وقود للتطرف

قال مرصد الأزهر، إنه في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، وبعد مرور 22 عاما على أحداث شكلت علامة فارقة في علاقة الغرب بالمسلمين الذين أصبحوا في مرمى الكراهية والتمييز حتى برزت ظاهرة «الإسلاموفوبيا» بعد كثرة الاعتداءات العنصرية ضدهم.

وأكد مرصد الأزهر، في بيان له عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن العنصرية والتمييز ما هما إلا وقود للتطرف؛ إذ تستغل التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها «داعش»، الذي سار على خطى تنظيم القاعدة بإرهاب أشد شراسة وعنفا هذه السلوكيات والأفعال المعادية للمسلمين لكسب التعاطف مع خططها الهدامة التي تنفذها بقايا مجموعات منفلتة غاضبة في أنحاء العالم.

وضع إكليل من الزهور

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وضع إكليلًا من الزهور، اليوم الإثنين، في مقر وزارة الدفاع «البنتاجون»، تزامنا مع مراسم إحياء الذكرى 22 لهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وتشهد الولايات المتحدة، اليوم، مراسم إحياء ذكرى الهجمات التي كان من بينها أيضا زيارات قام بها بعض أسر ضحايا الهجمات، وحضور بعض العسكريين للمراسم في موقع الهجمات بمدينة نيويورك، بحسب ما ذكرته شبكة «CNBC» الإخبارية.