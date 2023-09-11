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تنسيق كليات جامعة الأزهر 2023.. اعرف مؤشرات «الطب والصيدلة والهندسة»

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:20 ص | الإثنين 11 سبتمبر 2023
جامعة الأزهر بالقاهرة

جامعة الأزهر بالقاهرة

يسعى العديد من طلاب الثانوية، إلى معرفة تنسيق كليات جامعة الأزهر 2023، من أجل الالتحاق بالكلية التي تتناسب طموحهم ورغباتهم الشخصية، خاصة بعد إعلان الأزهر الشريف فتح باب التسجيل أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني للتسجيل في التنسيق.

تنسيق كليات جامعة الأزهر 2023

ووفقًا لما أُعلن عن تنسيق كليات جامعة الأزهر 2023، فإن التسجيل في التنسيق متاح حتى غدًا الثلاثاء، من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الذي حدده من قبل الأزهر الشريف، وللدخول على الموقع اضغط هنا.

مؤشرات تنسيق كليات طب وهندسة وصيدلة 

وفيما يتعلق بـ«تنسيق كليات جامعة الأزهر 2023»، فقد أوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب سابقًا، بأنه سيتم زيادة تنسيق هذا العام نصف المائة مقارنة بتنسيق العام الماضي، وتستعرض «الوطن» تنسيق كليات طب وهندسة وصيدلة للعام الماضي، التي جاءت كالتالي:

- كليات طب البنين والبنات القاهرة 625 درجة بنسبة 96.15%.

- كليات طب بنات وبنين دمياط 620 درجة بنسبة 95.38 %.

- كليات طب بنين وبنات أسيوط 616 درجة بنسبة 94.77 %.

- كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة 607 درجات بنسبة 93.38 %.

- كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة 615 درجة بنسبة 94.62%.

- كلية هندسة بنين وبنات القاهرة 591 درجة بنسبة 90.92%.

- هندسة بنين قنا 584 درجة بنسبة 89.85%.

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