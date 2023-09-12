وظائف شاغرة للخريجين الجدد في 8 مدن براتب 10 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف خالية بمرتبات عالية في إحدى شركات تصنيع إكسسوارات الموبايل الكبرى، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الوظائف الخالية، وحددت عدة شروط مطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، وكيفية التقديم لها، كالتالي:

مسئوليات العمل

- يقوم ممثل المبيعات بمتابعة المبيعات في منطقته وزيارة المتاجر يوميًا وفقًا للخط.

- ترتيب الطلبات الجديدة وإعادة التعبئة من خلال متابعة تجار التجزئة وتقديم كل الدعم اللازم.

- ملاحظات أسبوعية حول السوق وجمع البيانات من منطقته.

أماكن العمل

- «القاهرة - القناة بالإسماعيلية - أسيوط - أسوان - الشرقية - طنطا - المنصورة ودمنهور».

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عام في المبيعات.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

- يفضل وجود خبرة في اكسسوارات الموبايل.

- أن يكون لديه موقف واضح للجيش.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب يتراوح بين 8500 إلى 10 آلاف جنيه.

- توفر الشركة للعاملين فرص للترقي.

- يحصل العاملين على يوم إجازة أسبوعيا.

- توفر الشركة تأمين صحي واجتماعي.