مصرف أبوظبي الإسلامي يعلن عن وظائف خالية في 5 محافظات.. اعرف الشروط

أعلنت شركه أبوظبي الإسلامي للتمويلات متناهية الصغر عن فتح باب التوظيف لوظيفه أخصائي تمويل ميداني، بحسب ما ذكر مصرف أبوظبي الإسلامي.

وكشف مصرف أبوظبي الإسلامي عن فتح باب التوظيف لوظيفة أخصائي تمويل ميداني، في المحافظات التالية «الإسماعلية، وكفر صقر، وفاقوس، وفارسكور، والزقازيق».

فتح باب التوظيف لوظيفه أخصائي تمويل

وأضاف أنَّ المقابلة الشخصية في مقر وحدة أبوظبي الإسلامي للتمويلات متناهية الصغر فرع الزقازيق وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 اعتبارا من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

وتابع أنَّ المؤهلات المطلوبة لأخصائي تمويل ميداني كالآتي:

- خريجي التعليم العالي.

- ألا يزيد السن على 35 عامًا.

- خبرة في مجال المبيعات/ حديثي التخرج.

المستندات المطلوبة للوظيفة

وعن المستندات المطلوبة للوظيفة، أوضح مصرف أبوظبي الإسلامي أنه كما يلي:

- السيرة الذاتية.

- صورة شخصية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.