شروط وظائف جامعة القاهرة.. اعرف آخر موعد للتقديم

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن شروط وظائف جامعة القاهرة، المنشورة عبر موقعها الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، بشأن العمل في المعهد القومي للأورام، موضحة أنّ آخر موعد للتقديم سيكون 24 سبتمبر الجاري.

شروط وظائف جامعة القاهرة

وحددت وزارة التعليم العالي، شروط وظائف جامعة القاهرة 2023، والتي تضم 24 وظيفة مختلفة التخصصات في المعهد القومي للأورام، وفق ما أعلنته عنه بوابة الوظائف الحكومية، كما يلي.

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة القاهرة.

- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد جدا في التخصص، على أن يكون أنهى الامتياز من نحو عامين.

8 مستندات مطلوبة لوظائف جامعة القاهرة

- أصل شهادة التخرج.

ـ أصل شهادة الامتياز.

ـ الموقف من التجنيد للذكور.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة الرقم القومي.

- أصل تصريح مزاولة المهنة.

ـ موافقة جهة العمل.

ـ أصل استمارة الرغبات المقدمة، في مستشفيات قصر العيني بتاريخ 12-6-2023 «غير قابلة للرد».

طريقة التقديم في وظائف جامعة القاهرة

تقدم الطلبات إلى إدارة شؤون الأطباء بالمعهد القومي للأورام، باسم الدكتور عميد المعهد القومي للأورام، على أن يكون آخر موعد هو 24-9-2023.