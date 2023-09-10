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وظائف شاغرة للمهندسين بشركة «مياه البحر الأحمر».. طريقة التقديم والشروط

كتب:

عبدالعزيز سلامة
07:23 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
وظائف

وظائف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن حاجتها لشغل وظيفة مهندس بنظام التعاقد، وذلك للخريجين الحاصلين على بكالوريوس هندسة، في أقسام: «كيمياء وكهرباء قوى، وميكانيكا وينطوي تحتها ماتريك وإنتاج، وقوى».

شروط التقديم

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط، نظرًا لطبيعة العمل الميداني.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 32 سنة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد، أو تم إعفاؤه عن أدائها.

- ألا يكون قد سبق عليه الحكم في جنحة أو جناية.

- اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة.

- يتم ملء النموذج على موقع الشركة، ولا يعتد بغير ذلك.

طريقة التقديم

وأوضحت الشركة أنها غير ملتزمة بتوفير سكن، وأن شغل هذه الوظائف يكون عن طريق التعاقد، على أن يوضع المتعاقد تحت الاختبار لمدة 3 أشهر، ويتم توزيع الذين اجتازوا الاختبارات طبقا لحتياجات العمل بفروع الشركة، مشيرة إلى أن طريقة التقديم من خلال موقع الشركة فقط، ولمدة عشرة أيام تبدأ من غد الاثنين.

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