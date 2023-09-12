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أعداد ضحايا زلزال المغرب تواصل الارتفاع.. وخطة لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة

كتب:

منى السعيد
09:24 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
مشاهد من زلزال المغرب

مشاهد من زلزال المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب الأعنف إلى 2862 شخصًا، حتى مساء أمس الاثنين وفق آخر إحصائيات وزارة الداخلية المغربية، ونقلتها وكالة الأنباء المغربية.

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب

وبحسب آخر مستجدات وزارة الداخلية فقد وصل عدد الوفيات التي سببتها الهزة الأرضية الأعنف في المغرب، بإقليم الحوز 2862 شخصا، تم دفن 2854 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخصا.

وأضاف بيان الداخلية المغربية أن عدد الوفيات وصل إلى 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة؛ في حين لم تُسجّل أية حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من ضحايا زلزال المغرب، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

إعادة تأهيل المناطق المنكوبة

وقال مصطفي بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أنه سيتم الإعلان خلال اليومين المقبلين عن خطة إعادة تأهيل المناطق المنكوبة، مؤكدًا أن الحكومة تقدم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من زلزال الحوز، وفق ما نشر بموقع العربية.

وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المحاصرين، مؤكدًا على قرب عودة الخدمات لمراكش بأسرع وقت، مؤكدًا أنه سيتم إعادة تأهيل الطرق التي تضررت من الهزة الأرضية، موضحًا أن تساقط الصخور هو ما أعاق وصول فرق الإنقاذ  إلى المناطق المتضررة.

ووقع زلزال المغرب في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة الماضي بشدة 6.8 درجة في وسط المغرب، حيث كان مركز الزلزال على بعد 71 كيلومترًا جنوب غرب مراكش وعلى عمق 18.5 كيلومترًا، وفق من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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