جامعة سوهاج تشارك في فعاليات «أسبوع الشباب» الـ13 بحلوان

شاركت جامعة سوهاج في القافلة الطبية التي نظمتها جامعة حلوان، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، الذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام، التي انطلقت لمنطقة زرايب 14 مايو بحلوان.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إنّ الجامعة تحرص على مشاركة طلابها في مثل تلك الفعاليات التي تغرس بداخلهم روح الانتماء، وتحثهم على تحمل المسؤولية ومد يد العون ومساعدة الآخرين.

جامعة سوهاج تساهم بأدوية مجانية في القافلة

وأضاف «النعماني» أنّ الجامعة قد ساهمت في شراء الأدوية الطبية والعلاجية لتوزيعها مجاناً على المواطنين المترددين على القافلة الطبية التي أقيمت داخل المركز الطبي للزهور التابع لمنطقة الزرايب.

المشاركون بالقافلة من جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور محمد كمال رئيس بعثة أسبوع شباب الجامعات، أنه شارك في تنفيذ فعاليات تلك القافلة، كلاً من الطالب محمود محمد السيد بكلية الطب البشري، والطالب إسلام العارف بكلية التمريض، بإشراف صبري إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، وأسماء عمر محمد مدير إداره النشاط الاجتماعي والرحلات.