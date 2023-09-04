بوتين: انسحبنا من اتفاق الحبوب بسبب عدم التزام الدول الغربية بتعهداتها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ هناك تطوراً في العلاقات مع تركيا في مجالات الطاقة المختلفة، مشيرًا إلى أنه بحث مع أردوغان التعاون في الكثير من التحديات والكوارث مثل الزلازل وحرائق الغابات.

اتفاقية الحبوب

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، والمذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «نسعى لزيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، وبالنسبة لاتفاقية الحبوب، فقد توقفت في الأشهر الماضية، وكان علينا اتخاذ القرار بالانسحاب منها لأن الدول الغربية لم تلتزم بتعهداتها في إطار هذه الاتفاقية واضطررنا إلى الانسحاب منها».

مهاجمة روسيا والمواني

وتابع الرئيس الروسي: «هذه الدول لم تهتم لمطالبنا ولم تكن جدية في التعامل على مستوى طرق الدفع والتمويل المالي، والجانب الآخر استخدم بعض الممرات لمهاجمة روسيا والموانئ، واستغلتها للإرهاب».