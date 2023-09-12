مدبولي: المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي توفر ملفات تعريف بالفرص الاستثمارية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وستكون تلك المنصة بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة إلى جانب توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية في إدارة النفايات والطاقة المستدامة والسياحة البيئة والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في أثناء افتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «ستتيح هذه المنصة قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة والمستثمرين وكل الجهات لتمكّينهم من تلقي الدعم والخدمات».