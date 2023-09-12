زاهي حواس: بعثة أثرية تبحث عن هرم الملك حوني ومومياء نفرتيتي في سقارة

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، محاضرة في دولة إستونيا عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر، في إطار خطة وزارة السياحة والآثار، لجذب أكبر عدد من السياح لزيارة مصر، واستخدام شخصيات مصرية لها سمعة دولية كبيرة في الترويج لمنتج السياحة الثقافية بمصر فى عدد من دول العالم.

وقال عالم المصريات، إنّ البعثة الأثرية في سقارة تبحث عن هرم الملك «حوني» بسقارة، وبدأت بالفعل العمل في المنطقة، حيث تبحث عن مقبرة ومومياء الملكة «نفرتيتي» والملكة «عنخ إس آن آمون»، فضلا عن ترميم مقبرة الملك رمسيس الثاني في الأقصر.

وأوضح حواس، تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة، التي وجدت بجوار هرم الملك «تتي» وجبانة جسر المدير، مشيرا إلى أنّ البعثة عثرت على مقبرة «خنوم جد إف» كاهن المجموعة الهرمية للملك ونيس، ومقبرة «مرى» مساعد القصر العظيم وكاتم أسرار الملك، ومقبرة «مسي» كاهن المجموعة الهرمية للملك بيبي الأول، إضافة إلى العثور على مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب، مشيرا إلى أنّ تلك المومياء تعتبر أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.

المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر

وتحدّث عالم المصريات، عن المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3 آلاف عام، كما رد العالم المصرى الكبير على محاولات تزييف التاريخ المصري والنيل من الحضارة المصرية القديمة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشربيني، مدير المكتب المركزي لأسواق شمال أوروبا ودول البلطيق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والإعلامية، ومنها مؤتمر صحفي للدكتور زاهي حواس، ومحاضرة جماهيرية، وحفل استقبال لكبار الشخصيات والمهنيين بالقطاع السياحي بالتعاون مع منظمي الرحلات بهذه الأسواق.