تفاصيل خطة زيادة أعداد الفنادق العائمة من القاهرة إلى الأقصر وأسوان 

وضعت وزارة النقل خطة لزيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى الأقصر وأسوان، في إطار تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة حرصها على دعم مختلف أنواع السياحة سواء التعليمية أو الترفيهية أو الدينية أو سياحة الغوص أو الثقافية أو السياحة الشاطئية أو العلاجية أو سياحة يخوت.

خطة زيادة أعداد الفنادق العائمة من القاهرة إلى الأقصر وأسوان

ترصد «الوطن» خطة زيادة أعداد الفنادق العائمة من القاهرة إلى الأقصر وأسوان، وفي تقرير لوزارة النقل، وهي كالآتي:

- رفع كفاءة المراسي على المسار الملاحي.

- تطوير المراسي النيلية السياحية.

- إعداد المراسي النيلية بالهوية البصرية الملائمة للمحافظة الموجودة بها.

- الإنتهاء من تجارب تشغيل مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل.

- البدء في دخول مشروع البنية المعلوماتية الخدمة على أن تكون الأولوية في التطبيق للفنادق العائمة.

خبيرة تعلق

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات، أن جهود وزارة النقل في تطوير قطاع النقل النهري والنقل البحري تؤتي بمثار إيجابية على الاقتصاد والسياحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ «الوطن»، أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة، مؤكدة أن جميع الأعمال تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، وبتنسيق كامل مع جميع الجهات المعنية.